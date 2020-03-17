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Юдин — о сезоне КХЛ: надо доиграть до конца, показать, что русские не боятся коронавируса

Юдин — о сезоне КХЛ: надо доиграть до конца, показать, что русские не боятся коронавируса
Хоккей / КХЛ 0

Серебряный призёр ЧМ-2002, бывший тафгай Александр Юдин считает, что КХЛ должна продолжить розыгрыш плей-офф, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

«Команды же готовились, хоккеисты тренировались, поэтому надо доиграть до конца. Не вижу ничего страшного в том, что матчи пройдут при пустых трибунах. Болельщики ведь смогут увидеть их по телевидению. Как раз будут больше сидеть дома, меньше ходить по улицам, а это только лучше для здоровья в наши дни.

Конечно, если бы решения принимал я, то пускал бы зрителей на хоккей. Вот на футбол пришли же те, кто не боится. «Зенит» играл с «Уралом», болельщикам проверяли температуру, приняли меры. В НХЛ остановили свой чемпионат, а нам в России как раз надо продолжать играть в хоккей.

Надо показать, что мы, русские, не боимся коронавируса, что мы ничего не боимся. В мире столько разных вирусов, столько разных болезней, но мы не должны поддаваться панике», – цитирует Юдина «Петербургский дневник».

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