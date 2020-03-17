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Воробей — об идее отмены плей-офф: Кубок Континента – у ЦСКА, Кубок Гагарина не разыгран

Воробей — об идее отмены плей-офф: Кубок Континента – у ЦСКА, Кубок Гагарина не разыгран
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Витязя» Павел Воробей после решения КХЛ о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина прокомментировал идею о продолжении чемпионата в формате турнира шести.

«Идеи имеют почву для размышления. Ведь не зря все российские клубы готовились к сезону, многие жаждут взять в руки Кубок Гагарина. В то же время никто не хочет подвергнуться эпидемии, даже если это будет единичный случай. Здоровье людей на первом месте, и это самое важное! Что делать, если отменят плей-офф? Кубок Континента – у ЦСКА, Кубок Гагарина не разыгран», – цитирует Воробья пресс-служба подмосковного клуба.

Ранее Континентальная хоккейная лига приняла решение приостановить розыгрыш Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов.

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