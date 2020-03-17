Президент КХЛ Морозов выступил с обращением к болельщикам после остановки плей-офф

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов выступил с обращением к болельщикам после остановки сезона.

«Дорогие болельщики! Впервые в истории мы столкнулись с подобной проблемой. Пандемия коронавируса заставила многие федерации и лиги всего мира остановить свои соревнования. Для КХЛ всегда на первом месте стояли болельщики и игроки. Сегодня мы совместно с РПЛ и Единой лигой ВТБ приняли важное для всех решение – приостанавливаем наши соревнования до 10 апреля.



Также я обращаюсь к вам не только как президент лиги, но и как бывший хоккеист. Прекрасно знаю атмосферу, которую вы создаёте на трибунах. Но сегодня мы вынуждены действовать в новых условиях. И я прошу вас с пониманием отнестись к принятым решениям. Трудности сплачивают, и ваша поддержка важна сейчас для клубов и лиги», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.