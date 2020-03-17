Президент КХЛ Морозов выступил с обращением к болельщикам после остановки плей-офф

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов выступил с обращением к болельщикам после остановки сезона.
«Дорогие болельщики! Впервые в истории мы столкнулись с подобной проблемой. Пандемия коронавируса заставила многие федерации и лиги всего мира остановить свои соревнования. Для КХЛ всегда на первом месте стояли болельщики и игроки. Сегодня мы совместно с РПЛ и Единой лигой ВТБ приняли важное для всех решение – приостанавливаем наши соревнования до 10 апреля.
Также я обращаюсь к вам не только как президент лиги, но и как бывший хоккеист. Прекрасно знаю атмосферу, которую вы создаёте на трибунах. Но сегодня мы вынуждены действовать в новых условиях. И я прошу вас с пониманием отнестись к принятым решениям. Трудности сплачивают, и ваша поддержка важна сейчас для клубов и лиги», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.
- 17 марта 2020
-
15:39
-
15:34
-
15:27
-
15:22
-
15:07
-
14:43
-
14:22
-
14:00
-
13:35
-
13:10
-
13:00
-
12:51
-
12:47
-
12:44
-
12:40
-
12:33
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:20
-
11:14
-
11:01
-
10:45
-
10:17
-
10:14
-
09:49
-
09:25
-
09:00
-
08:37
-
08:17
-
08:08
-
07:57
-
04:01
-
02:57
-
01:20