Кадейкин: зачем выигрывать Кубок Гагарина при пустых трибунах, чтобы на полку поставить?

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин поделился мнением о возможной остановке сезона КХЛ.
«Есть решение лиги, как играть, что делать и какой формат проводить. Мы должны действовать как профессионалы, все-таки мы находимся в этой структуре. В любом случае, мы подчинимся любому решению. Я могу высказать и свое мнение, а не от лица всех хоккеистов. Конечно, играть без зрителей – совсем не то, лично для меня. Кто-то там лоббирует играть для телезрителей, все равно болельщики будут у экранов. Для меня самый показательный матч «Спартак» — «Динамо». Может быть, кому-то понравилось и не почувствовал никакой разницы, но я через пять минут переключил, потому что весь антураж был потерян. Болельщики – важная составляющая хоккейного матча. Я не готов спорить с теми, кто говорит, что никакой разницы нет, но для меня это одна из самых важных составляющих. Тем более в играх плей-офф. Мы играем за Кубок Гагарина, его выигрывать при пустых трибунах и ехать домой? За что бороться? Чтобы поставить его на полку? Может быть, но мы же все-таки для болельщиков играем. Здесь за нас болеет вся республика», — цитирует Кадейкина «Горобзор».
- 17 марта 2020
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