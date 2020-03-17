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Дон Черри — о помощи Бобровского сотрудникам арены: он заслужил вернуть часть заработка

Дон Черри — о помощи Бобровского сотрудникам арены: он заслужил вернуть часть заработка
Хоккей / НХЛ 0

Известный североамериканский эксперт Дон Черри прокомментировал решение голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского пожертвовать $ 100 тыс. на зарплаты работникам домашней арены клуба, которые лишились своих мест из-за паузы в НХЛ.

«Со спортсменами во время паузы будет всё в порядке. Слышал, что кто-то из них отдал деньги на благотворительность. Бобровский? Он заслужил вернуть часть из того, что получил во „Флориде“, — приводит слова Черри телеграм-канал „Эпицентр“ со ссылкой на подкаст Grapevine.

Напомним, после публикации о решении хоккеиста пожертвовать $ 100 тыс. не все болельщики поддержали Сергея, отмечая, что он с лёгкостью расстался с крупной суммой, пожертвовав её работникам арены именно в США, а не помог сотрудникам в Новокузнецке.

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