Президент КХЛ Морозов заявил, что ещё не знает о заявлении «Ак Барса» на его имя
Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что что на данный момент не готов обсуждать обращение казанского «Ак Барса» в лигу о досрочном прекращении сезона, так как ещё его не видел.
«Я об этом пока не знаю, у меня идёт совещание. Как узнаю новости, тогда и будем разговаривать», — цитирует Морозова РИА «Новости».
Ранее «Ак Барс» на официальном сайте опубликовал обращение к президенту КХЛ Алексею Морозову с просьбой рассмотреть вопрос досрочного завершения сезона без определения обладателя Кубка Гагарина. В противном случае казанский клуб оставляет за собой право отказаться от продолжения участия в турнире. Об этом сказано в письме, которой «Ак Барс» направил в лигу за подписью исполнительного директора Мансура Усманова.
«Ак Барс» призвал КХЛ отменить плей-офф. Иначе казанский клуб готов сняться с турнира
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