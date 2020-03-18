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Президент КХЛ Морозов заявил, что ещё не знает о заявлении «Ак Барса» на его имя

Президент КХЛ Морозов заявил, что ещё не знает о заявлении «Ак Барса» на его имя
Хоккей / КХЛ 0

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что что на данный момент не готов обсуждать обращение казанского «Ак Барса» в лигу о досрочном прекращении сезона, так как ещё его не видел.

«Я об этом пока не знаю, у меня идёт совещание. Как узнаю новости, тогда и будем разговаривать», — цитирует Морозова РИА «Новости».

Ранее «Ак Барс» на официальном сайте опубликовал обращение к президенту КХЛ Алексею Морозову с просьбой рассмотреть вопрос досрочного завершения сезона без определения обладателя Кубка Гагарина. В противном случае казанский клуб оставляет за собой право отказаться от продолжения участия в турнире. Об этом сказано в письме, которой «Ак Барс» направил в лигу за подписью исполнительного директора Мансура Усманова.

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