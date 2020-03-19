Минспорт Татарстана опубликовал заявление по поводу продолжения розыгрыша Кубка Гагарина

Министерство спорта Республики Татарстан выпустило официальное заявление, в котором поддержало любое решение КХЛ по поводу продолжения розыгрыша Кубка Гагарина нынешнего сезона.

«18 марта в ряде СМИ имели место публикации, некорректно отображавшие расхожую позицию Министерства спорта РТ и ХК «Ак Барс» относительно продолжения розыгрыша Кубка Гагарина нынешнего сезона.



Ведомство с полным пониманием относится к обеспокоенности и позиции клуба, который в условиях мер по нераспространению коронавируса не хочет подвергать риску здоровье игроков, персонала и болельщиков. Необходимость минимизировать риски для всех жителей страны – важнейшая задача сегодня.



Розыгрыш Кубка Гагарина приостановлен КХЛ до 10 апреля. В дальнейшем Министерство спорта РТ будет придерживаться решений КХЛ о продолжении сезона и следовать позиции лиги», – говорится в сообщении.

Николишин: «Ак Барс» всё сделал правильно. В КХЛ должны немножечко соображать!