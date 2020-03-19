Сушинский: Клинкхаммер и Макмиллан покидают «Авангард», с Андригетто будем разговаривать

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал игру легионеров омского клуба в плей-офф.

«Свен Андригетто. Очень высокий потенциал с его катанием, пониманием игры, технической оснащенностью. Он способен на много большее. Но Андригетто не смог сыграться в звеньях. Хотя на тренировках творил чудеса. Мы на него очень рассчитывали, однако так и не получили того Свена, которого мы видели на чемпионатах мира, кто играл в НХЛ. Может, подвело то, что швейцарец приехал в Россию. Другая страна, тяжело. Не знаю, что с ним происходило. Но игра Андригетто нас не устроила совершенно.

Тейлор Бек. Он провёл сезон ровно, но сыграл не так ярко, как в прошлом году. Его плюсом была игра в большинстве, а теперь он набрал не так много очков в плей-офф. Хотя в регулярке их было достаточно. Андригетто и Бек имеют контракты до 2021 года, но с особыми пунктами. Поэтому будем разговаривать.

Роб Клинкхаммер. Он не играл в плей-офф из-за сотрясения мозга. Получил травму в последнем матче регулярки. Влился в состав в ходе сезона, когда мы затыкали дырки. Брали тех, кто оставался на рынке. По отдаче его игра нам очень помогла в сезоне. Жаль, он не сыграл в плей-офф. Думаю, он мог бы нам помочь. Продлевать контракт с Клинкхаммером мы не будем.

Брэндон Макмиллан пришёл из рижского «Динамо». Мы планировали его на роль центрального, и поначалу он нас полностью устраивал. В первых играх набирал много очков. А вот в плей-офф что-то случилось. Видимо, жёстче играть стали. И мы уже не видели Макмиллана. Он тоже точно не остаётся в «Авангарде», — цитирует Сушинского сайт «Матч ТВ».