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«Сняли с рейса, иду на санитарный контроль». Замула вернулся в Россию из Канады

«Сняли с рейса, иду на санитарный контроль». Замула вернулся в Россию из Канады
Хоккей / Прочие 0

Защитник клуба WHL «Калгари Хитмен» Егор Замула рассказал, что его сняли с рейса для теста на коронавирус. Игрок вернулся из Канады.

«Прилетел в Челябинск, сняли с рейса, иду на санитарный контроль. Коронавирус. В Москве всем [пофиг], а Челябинск в порядке», — рассказал Замула в «Инстаграме».

Напомним, регулярный чемпионат Национальный хоккейной лиги и все профессиональные североамериканские лиги остановлены из-за эпидемии коронавируса.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 200 тыс. человек, более 8000 умерло.

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