Замула: Челябинск, не бойтесь! Наши заводы убьют любой коронавирус

Защитник клуба WHL «Калгари Хитмен» Егор Замула прокомментировал возвращение в Челябинск из Канады. Хоккеиста ранее сняли с рейса для теста на наличие коронавируса.
«Наконец-то я в Челябинске. Прошёл проверку на коронавирус. Челябинск, не бойтесь! Наши заводы убьют любой вирус», — написал Замула в «Инстаграме».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги и другие лиги Северной Америки временно приостановлены из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва неизвестны.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 200 тыс. человек, более 8000 умерло.
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