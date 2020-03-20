Михеев – о рекламном контракте: это круто, но я не думаю о деньгах. Мы тут в хоккей играем

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев рассказал о рекламном контракте с компанией–производителем супов.
«Уже гораздо лучше себя ощущаю в Канаде и на льду, и за пределами арены. Для меня здесь всё было в новинку, поначалу присматривался ко многим вещам, старался понять, почему они делают так, а не иначе. Очевидно, что разница с Россией большая, но я сейчас себя уже комфортно чувствую.
История с СУПерменом? Для меня это всё было неожиданно и очень интересно. Классный опыт! Не так давно стал суп-офицером компании Campbell Canada, мы сделали рекламу, записали ролики, сфотографировались. Получил удовольствие, и очень рад, что так всё произошло.
Рекламный контракт – это круто, но я не думаю о каких-то деньгах. Это лишь дополнительный бонус, а так мы здесь в хоккей играем», — сказал Михеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
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