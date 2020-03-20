Кондратьев: мой кошмарный сезон никак не может завершиться: выздоровел — и тут коронавирус

Защитник «Амура» Максим Кондратьев прокомментировал приостановку сезона КХЛ до 10 апреля.

«Несколько дней назад команду распустили, я улетел домой в Ригу. Следил ли за приостановкой плей-офф КХЛ? Для меня этот кошмарный сезон никак не может завершиться: только выздоровел — и тут коронавирус… Ну а по поводу приостановки скажу, что лига, на мой взгляд, всё сделала верно. С одной стороны, не нужно рисковать здоровьем игроков и болельщиков, с другой — вряд ли необходимо сразу завершать сезон. Никто не знает, как ситуация с эпидемией развернётся, — это может быть дело нескольких недель или нескольких месяцев.

Считаю, нужно внимательно следить за её развитием — и, может, в мае-июне сезон возобновить, чтобы не терять его для истории. Я успел прилететь, а сейчас уже все границы закрыты. Чувствуется напряжение. Ничего нового не скажу, в Риге есть проблемы с крупами, хлебом, туалетной бумагой. Мой контракт с «Амуром» действует до 30 апреля, потом выхожу на рынок неограниченно свободных агентов. Мне очень нравится в Хабаровске, провёл в «Амуре» четыре сезона. Но возможны варианты, не всё зависит от меня», — цитирует Кондратьева Russia-Hockey.