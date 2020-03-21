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«Плохая игра актёров». Жена Малкина — о предложении смотреть Pornhub в качестве сериала

«Плохая игра актёров». Жена Малкина — о предложении смотреть Pornhub в качестве сериала
Хоккей / НХЛ 0

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, на своей странице в «Инстаграме» попросила подписчиков рекомендовать ей сериал для просмотра во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.

«Ребят, посоветуйте нам хороший сериал, а лучше два. Мой топ: «Родина», «Миллиарды», «Рей Донован», «Чернобыль», «Домашний арест», — написала Анна.

«Pornhub», — написал в комментариях один из подписчиков супруги Малкина.

«Плохая игра актёров», — пошутила в ответ Кастерова.

Фото доступно на странице Анны Кастеровой в «Инстаграме».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва не известны.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

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