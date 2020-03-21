Тарасов — о вынужденной паузе: водку ещё не стал пить. Стал чайным пьяницей

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов рассказал, как поддерживает форму во время перерыва в сезоне КХЛ из-за коронавируса.
«Сижу дома, выхожу только за продуктами по необходимости. Стараюсь поддерживать себя в форме. У меня тут и резинки, и гантели. Даже занимаясь дома, мышцы прилично забить можно.
Вчера прыгнул в машину, поехал в «Лужники», там вообще пусто. Погулял на свежем воздухе часочек. Важно не появляться в местах, где много народу.
Закупился нормально. Недавно поел гречневой каши с курицей — очень вкусно. Но теперь дня три её точно в меню не будет.
Укрепляю ли иммунитет народными средствами? А что это за средства? Водку ещё не стал пить, не сошёл с ума. Хотя если всё это надолго затянется, придется и на народные средства переходить.Вот всякие оздоровительные чаи я пью постоянно. Причём разные. Прямо, как бы это сказать… Чайным пьяницей стал! Всё время пью чай или просто воду», — цитирует Тарасова «Матч ТВ».
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