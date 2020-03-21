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Бадюков – об отмене ЧМ: безопасность важнее всего, да и без НХЛ турнир был бы убыточен

Бадюков – об отмене ЧМ: безопасность важнее всего, да и без НХЛ турнир был бы убыточен
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал отмену ЧМ-2020 из-за коронавируса и отметил, что сезон КХЛ также вряд ли будет доигран.

«Это решение читалось, так как в самой Швейцарии экстренная ситуация. Изначально, когда местный чемпионат отменили из-за коронавируса, было понятно, что эта ситуация будет нарастать. Кроме того, НХЛ приостановила свой чемпионат, они очень хотят его доиграть, и ясно было, что на чемпионат мира энхаэловцы бы не поехали. А чемпионат мира без НХЛ, с коммерческой точки зрения – это убыточное мероприятие для ИИХФ. Так что отмена турнира читалась.

Думаю, что это единственно верное решение. Во всём мире всё отменили. Тут самое главное, чтобы зараза не распространялась. Вот Италия – яркий пример того, как можно поплатиться здоровьем и жизнями людей из-за того, что пустили ситуацию на самотёк. Мы все вместе попали в такую историю, и сейчас нужно тщательно подходить к каждому шагу. Конечно, это плохо, и я сильно переживаю по этому поводу, но в сложившейся ситуации нет ничего важнее безопасности.

В мае тогда можно будет доиграть сезон КХЛ? Я слабо верю в то, что Кубок Гагарина – 2020 будет разыгран. Очень мало надежд, что ситуация резко улучшится. Думаю, что все службы лиги перестрахуются, а доигрывать в мае или летом – это уже будет не совсем Кубок Гагарина. Тем более, что две команды уже отсутствуют.
Знаете, я бы хотел сказать слова поддержки «Йокериту» и «Барысу». Это не решения игроков, как многие полагают, и ни в коем случае никаких санкций к этим клубам не должно быть применено. Они снялись с плей-офф из-за карантина в своих государствах, из-за решений местных федераций, и это должно быть очевидно для всех знающих людей. Без их участия это уже будет какой-то другой турнир», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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