Дрегер: технически ЧМ-2020 только отложен. Турнир в России могут перенести на 2024-й

Североамериканский инсайдер Даррен Дрегер прокомментировал новость об отмене чемпионата мира по хоккею. Турнир должен был проходить в Швейцарии с 8 по 24 мая.
«Технически чемпионат мира только отложен. Ожидается, что Швейцария получит право принять турнир в 2021 году, а сроки проведения остальных будут сдвинуты на год», — написал Дрегер в «Твиттере».
Напомним, в 2021 году турнир должен пройти в Беларуси и Латвии, в 2022-м — в Финляндии, в 2023-м — в России, в 2024-м — в Чехии, в 2025-м — в Швеции и Дании.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 11 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс. В России по состоянию на 21 марта насчитывается 306 заражённых.
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