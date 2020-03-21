Дрегер: технически ЧМ-2020 только отложен. Турнир в России могут перенести на 2024-й

Североамериканский инсайдер Даррен Дрегер прокомментировал новость об отмене чемпионата мира по хоккею. Турнир должен был проходить в Швейцарии с 8 по 24 мая.



«Технически чемпионат мира только отложен. Ожидается, что Швейцария получит право принять турнир в 2021 году, а сроки проведения остальных будут сдвинуты на год», — написал Дрегер в «Твиттере».



Напомним, в 2021 году турнир должен пройти в Беларуси и Латвии, в 2022-м — в Финляндии, в 2023-м — в России, в 2024-м — в Чехии, в 2025-м — в Швеции и Дании.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 11 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс. В России по состоянию на 21 марта насчитывается 306 заражённых.

Чемпионат мира отменён. Это удар для российского хоккея Фазель оказался терпеливее руководства КХЛ, которое сам же критиковал.