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У родственника одного из сотрудников «Сент-Луиса» обнаружен коронавирус

У родственника одного из сотрудников «Сент-Луиса» обнаружен коронавирус
Хоккей / НХЛ 0

Родственник работника «Сент-Луис Блюз» прошёл положительный тест на коронавирус. Всем хоккеистам и сотрудникам клуба рекомендовали уйти на карантин. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Близкий родственник одного из сотрудников «Блюз», чей тест на коронавирус показал положительный результат, находится в самоизоляции вместе со своей семьёй. Все члены команды, которые могли вступить в контакт с заболевшим, уведомлены о случившемся.

Руководство «блюзменов» предложило всем игрокам и членам персонала команды оставаться в изоляции, следить за своим здоровьем и обращаться за консультациями к медицинскому штабу. При этом клуб не стал раскрывать имя сотрудника и его должность.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за пандемии коронавируса, точные сроки окончания паузы неизвестны.

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Из-за пандемии коронавируса хоккеисты больше времени уделяют семьям и занимаются домашними делами.
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