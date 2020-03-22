У родственника одного из сотрудников «Сент-Луиса» обнаружен коронавирус

Родственник работника «Сент-Луис Блюз» прошёл положительный тест на коронавирус. Всем хоккеистам и сотрудникам клуба рекомендовали уйти на карантин. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Близкий родственник одного из сотрудников «Блюз», чей тест на коронавирус показал положительный результат, находится в самоизоляции вместе со своей семьёй. Все члены команды, которые могли вступить в контакт с заболевшим, уведомлены о случившемся.
Руководство «блюзменов» предложило всем игрокам и членам персонала команды оставаться в изоляции, следить за своим здоровьем и обращаться за консультациями к медицинскому штабу. При этом клуб не стал раскрывать имя сотрудника и его должность.
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за пандемии коронавируса, точные сроки окончания паузы неизвестны.
- 22 марта 2020
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