Карандин: у нас хоккеем занимаются не только профессионалы. Кто-то с кем-то катается

Почётный вице-президент ФХР Юрий Карандин подвёл итоги сезона для «Адмирала» из Владивостока.



«После предыдущего сезона, который „Адмирал“ провёл в рейсовых самолётах, был уверен, что Владивосток обречён стать аутсайдером — такие нагрузки неизбежно сказываются на любой команде, но с отложенным эффектом. Как „Адмирал“ смог выдать такой эффектный старт — загадка.



Но ко мне в последние недели приходит информация из хоккейного Владивостока. И, честно скажу, меня очень беспокоит то, что там происходит. На мой взгляд, в клубе не совсем правильно оценили своё выступление в прошедшем чемпионате. Да, „Адмирал“ сдал на финише и в последнем туре его догнал „Трактор“. Но в целом Владивосток, учитывая все финансовые обстоятельства, был конкурентоспособен и, учитывая последний бюджет в КХЛ, прыгнул в чемпионате выше головы.



Тот же „Витязь“ уже подписал новый контракт со своим тренером, а в „Адмирале“ ещё думают, оставлять ли Сергея Светлова. Хотя все хоккейные профессионалы понимают, что во многом именно его работа сделала „Адмирал“ узнаваемой и уважаемой командой.



Честно скажу, я понял, что у команды будут проблемы ещё в середине чемпионата, когда на Востоке она шла третьей, оставляя позади, например, Уфу, Магнитогорск, и когда в ней вдруг сменился спортивный директор. Для людей хоккея это был сигнал. Наша проблема в том, что хоккеем у нас занимаются не только профессионалы, но и люди со стороны, из других профессий. Кто-то с кем-то катается, кто-то на кого-то жалуется, кто-то кому-то чего-то советует — и всё, команда, этот тонкий хоккейный механизм, разваливается. Вот и списки кандидатов, которые могут „Адмирал“ возглавить, вызывают беспокойство — работа на Дальнем Востоке тяжелейшая, кадровых экспериментов там не прощают», — цитирует Карандина Russia-Hockey.

Досрочный отпуск. Чем запомнились клубы КХЛ, не попавшие в плей-офф На Западе снова разочаровали рижское и минское «Динамо», а на Востоке борьба была гораздо жёстче.