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«Витязь» подтвердил подписание нового контракта с Ежовым

«Витязь» подтвердил подписание нового контракта с Ежовым
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер Илья Ежов подписал новое соглашение с подольским «Витязем», информирует клуб в «Твиттере». Ранее об этом сообщил «Чемпионат». Срок действия нового соглашения с 33-летним хоккеистом рассчитан на два сезона.

В прошедшем регулярном чемпионате Ежов принял участие в 44 матчах, одержав 17 побед, из которых две на ноль. В среднем Ежов отражал 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,56. В текущем плей-офф Ежов провёл четыре встречи, где отражал 88,7% бросков при коэффициенте надёжности 3,99.

Ранее Ежов в Континентальной хоккейной лиге также защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика», тольяттинской «Лады» и петербургского СКА.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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