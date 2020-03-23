«Витязь» подтвердил подписание нового контракта с Ежовым
Голкипер Илья Ежов подписал новое соглашение с подольским «Витязем», информирует клуб в «Твиттере». Ранее об этом сообщил «Чемпионат». Срок действия нового соглашения с 33-летним хоккеистом рассчитан на два сезона.
В прошедшем регулярном чемпионате Ежов принял участие в 44 матчах, одержав 17 побед, из которых две на ноль. В среднем Ежов отражал 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,56. В текущем плей-офф Ежов провёл четыре встречи, где отражал 88,7% бросков при коэффициенте надёжности 3,99.
Ранее Ежов в Континентальной хоккейной лиге также защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика», тольяттинской «Лады» и петербургского СКА.
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