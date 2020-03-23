Форвард солигорского «Шахтёра» Крикуненко: приятно, что к нам теперь много внимания

Нападающий солигорского «Шахтёра» Роман Крикуненко прокомментировал повышенное внимание североамериканских болельщиков к белорусской Экстралиге, где продолжается розыгрыш плей-офф.

«Что за команда «Шахтёр»? Солигорск — это 140 километров от Минска, шахтёрская столица. Небольшой город. Выход в полуфинал — это не является достижением для «Шахтёра», этот клуб всегда претендует на первое место. Задача была поставленная соответствующая — только Кубок. Тем более что у «Шахтёра» сейчас 10-й, юбилейный сезон в Экстралиге.

Американцы уже хотят купить атрибутику солигорского «Шахтёра»? По-моему, тут её можно купить только в ледовом дворце. А так, конечно, большой плюс для белорусского хоккея, что мы не перестали играть. К нам теперь повышенное внимание со всего мира. И вроде бы в России хотят трансляции купить, были разговоры про покупку прав в Северной Америке», — сказал Крикуненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

В серии 1/2 финала между «Шахтёром» из Солигорска и «Неманом» из Гродно пока зафиксирована ничья 3-3. Седьмой матч состоится завтра, 24 марта, в Гродно. На счету Романа Крикуненко 7 (1+6) очков в 10 матчах плей-офф.