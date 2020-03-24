Защитник Берглунд покинул рижское «Динамо» и продолжит карьеру в Швеции

Защитник Кристофер Берглунд покинул рижское «Динамо» и стал игроком «Брюнеса». Контракт рассчитан на два сезона, сообщается на официальном сайте шведского клуба.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 31-летний Берглунд сделал 5 результативных передач в 49 матчах, заработав показатель полезности "-11" и набрав 38 минут штрафного времени.

Берглунд до перехода в КХЛ всю карьеру провёл на родине. Помимо ХВ-71 он выступал за такие клубы, как «Бьёркловен», «Лулео», «Ферьестад» и «Векшё Лэйкерс». Кристофер дважды выигрывал чемпионат Швеции (2011 и 2017). Провёл девять матчей за сборную Швеции в 2008 и 2009 годах. Принимал участие в молодёжном чемпионате мира 2008 года, на котором выиграл серебряные медали.