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Быков — о коронавирусе: я бы штрафы повысил. Может, это заставит людей включить совесть

Быков — о коронавирусе: я бы штрафы повысил. Может, это заставит людей включить совесть
Хоккей / Прочие 0

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, как в Швейцарии идёт борьба с коронавирусом.

«Как и везде в Европе, идёт борьба с коронавирусом. Власти делают всё, чтобы люди относились к этой проблеме всерьёз и с пониманием, вели себя дисциплинированно. Но молодёжь особо не слушает. Им же занятия в школе отменили. Делать нечего, вот они и шляются компаниями. А законы теперь строгие. Больше пяти человек собираться нельзя. Есть уже прецеденты, что выписывают штрафы.

До двух тысяч швейцарских франков. Я бы штрафы ещё повысил. Может, удар по финансам заставит людей включить совесть. Есть ли паника? Я бы не сказал. Но народ переживает, закупает продукты впрок. Перебоев с едой нет. В магазинах расставили перегородки, чтобы не было много народу рядом и было всё цивильно по санитарным нормам», — цитирует Быкова сайт «Матч ТВ».

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