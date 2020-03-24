Панин с собакой тренируется на льду Байкала

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин показал, как тренируется во время паузы в сезоне из-за коронавируса. Хоккеист занимается отработкой техники на льду Байкала вместе с собакой Мустиком.

Посмотреть видео можно в «Инстаграме».



Напомним, плей-офф Континентальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса. Предварительный срок возобновления розыгрыша Кубка Гагарина — 10 апреля.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 17 тыс. человек.



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