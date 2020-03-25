НХЛ продлит карантин для игроков и персонала команд на 10 дней

Национальная хоккейная лига поручила командам продлить карантин для игроков и персонала ещё на 10 дней на фоне распространения коронавируса, сообщает Sportsnet.

Это сообщение было передано генеральным менеджерам во время конференции во вторник, 24 марта, высокопоставленными чиновниками лиги. Изначально клубам предлагалось соблюсти карантин до пятницы, 27 апреля, но теперь они будут оставаться в изоляции дома до 6 апреля.

С переходом сезона в режим паузы, лига направлена на то, чтобы дать достаточно времени для проявления симптомов — пока только два игрока НХЛ, оба из «Оттавы Сенаторз», дали положительный результат на коронавирус. Главная задача — сохранить хоккейное сообщество настолько свободным от быстро распространяющегося вируса, насколько это возможно, прежде чем будут предприняты следующие шаги.

Лига заявила, что хотела бы в конечном итоге вновь открыть командные объекты для небольших групп для добровольных тренировок, если позволят условия. Это предшествовало бы периоду тренировок перед любым возобновлением игры.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги с 12 марта из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.