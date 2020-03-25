«Коламбус» работает над подписанием долгосрочного контракта с Гавриковым

«Коламбус Блю Джекетс» начал работать над продлением контракта российского защитника Владислава Гаврикова, сообщает The Athletic.

Летом Гавриков мог завершить свой 2-летний контракт новичка и стать неограниченно свободным агентом. Однако «Коламбус» не желает терять игрока и уже начал прорабатывать вариант с подписанием нового долгосрочного соглашения. Российский защитник проводит дебютный сезон в НХЛ.



24-летний хоккеист присоединился к «Блю Джекетс» к двум играм в плей-офф прошлого года после окончания сезона в КХЛ. В этом сезоне он принял участие в 69 матчах, набрав 18 (5+13) очков и заработав показатель полезности «+1».

Результативный пас Гаврикова в моменте с голом в ворота «Ванкувер Кэнакс» доступен на «Яндекс.Эфире». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

В 2015 году Владислав был задрафтован «Коламбусом» в 6-м раунде под общим 159-м номером.