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Фазель: КХЛ может готовиться к новому сезону, продолжать чемпионат не имело смысла

Фазель: КХЛ может готовиться к новому сезону, продолжать чемпионат не имело смысла
Хоккей / КХЛ 0

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал решение КХЛ о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за коронавируса. Чиновник поддержал решение лиги, заявив, что продолжать плей-офф не имело смысла.

Официальное заявление Континентальной хоккейной лиги о прекращении сезона

«Я думаю, что это правильный выбор. Если КХЛ хочет подготовиться к новому сезону, то не имело никакого смысла продолжать чемпионат. Олимпиада перенесена, чемпионат мира по хоккею отменён, чемпионат Европы по футболу тоже перенесен. Сейчас КХЛ может готовиться к новому сезону, и это очень хорошо.

Во многих лигах нет чемпиона. Это очень печально, но мы ничего не можем поделать с этим. Такова ситуация», — цитирует Фазеля ТАСС.

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