Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Пашков — о завершении сезона КХЛ: нужно такое соревнование, как чемпионат России

Пашков — о завершении сезона КХЛ: нужно такое соревнование, как чемпионат России
Хоккей / КХЛ 0

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал решение КХЛ о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за коронавируса.

«Я давно говорил, что нужно такое соревнование, как чемпионат России. В дальнейшем необходимо закрепить это законодательно, в регламенте КХЛ. Чтобы всё было чётко. Тогда сейчас мы бы спокойно могли назвать команду-чемпионку. По крайней мере нашей страны. Если же духу у КХЛ не хватит или желания нет, то тогда всё понятно. Пусть вручат Кубок континента или как он там называется и уходят в отпуск. Но назвать чемпиона в соответствии с нынешним регламентом язык не поворачивается. Это просто несправедливо, нужно всё документировать.

Я сейчас прочитал, что как-то могут определить призёров. Но как? Такого пункта в регламенте нет. В остальном же всё это предсказывалось. Затянули они со всем этим делом, давно пора было сообщить людям все расклады, а не тянуть. Подёргали игроков, команды. Но у них тоже большой отпуск, а теперь будет ещё больше. Восстановятся, отдохнут», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Свой чемпионат выбрасываем на помойку». Что говорят эксперты об отмене сезона КХЛ
В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире лига приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020