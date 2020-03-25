Пашков — о завершении сезона КХЛ: нужно такое соревнование, как чемпионат России

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал решение КХЛ о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за коронавируса.

«Я давно говорил, что нужно такое соревнование, как чемпионат России. В дальнейшем необходимо закрепить это законодательно, в регламенте КХЛ. Чтобы всё было чётко. Тогда сейчас мы бы спокойно могли назвать команду-чемпионку. По крайней мере нашей страны. Если же духу у КХЛ не хватит или желания нет, то тогда всё понятно. Пусть вручат Кубок континента или как он там называется и уходят в отпуск. Но назвать чемпиона в соответствии с нынешним регламентом язык не поворачивается. Это просто несправедливо, нужно всё документировать.

Я сейчас прочитал, что как-то могут определить призёров. Но как? Такого пункта в регламенте нет. В остальном же всё это предсказывалось. Затянули они со всем этим делом, давно пора было сообщить людям все расклады, а не тянуть. Подёргали игроков, команды. Но у них тоже большой отпуск, а теперь будет ещё больше. Восстановятся, отдохнут», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.