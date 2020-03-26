К. Марченко: лет в 14-15 подражал Овечкину, а теперь уже вышел на свой уровень
Нападающий СКА Кирилл Марченко признался, что хотел бы встретиться с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
На вопрос, подкосятся ли у него коленки, когда он впервые увидит Овечкина живьём, Марченко ответил: «Конечно подкосятся».
«Не то что не кумир, просто раньше я подражал ему в чём-то — лет в 14-15, а теперь уже вышел на свой уровень. Какой я есть игрок, такой и есть, не пытаюсь быть на кого-то похожим. Но в любом случае Овечкин мне нравится, я восхищаюсь тем, как он играет. Да и не только он, а вообще все российские звёзды НХЛ. Все по-своему в порядке, они мне нравятся. Конечно, хотел бы встретиться с Овечкиным. Волновался бы, было бы приятно», — цитирует Марченко сайт «Матч ТВ».
СКА уже не такой «плохой», как раньше. В Питере забыли про звёзд и наигрывают молодёжь
Но это может выйти боком «армейцам» в плей-офф.
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