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Известный скульптор сделал фигуру Умарка на кончике карандаша

Известный скульптор сделал фигуру Умарка на кончике карандаша
Хоккей / КХЛ 0

Российский скульптор-миниатюрист Салават Фидаи сделал фигуру шведского нападающего Линуса Умарка на стержне карандаша.

«Величайший игрок Линус Умарк», — написал в «Инстаграме» Фидаи под фотографией результата своей работы.

Видеозапись доступна в «инстаграме» Салавата Фидаи.

Ранее шведский хоккеист объявил об уходе из уфимского «Салавата Юлаева» после того, как КХЛ из-за пандемии коронавируса завершила сезон. В следующем сезоне форвард будет играть за «Женеву-Серветт» в чемпионате Швейцарии.

Умарк выступал за «Салават» с 2015 года, побив несколько клубных рекордов. В минувшем плей-офф Линус установил рекорд КХЛ по результативным передачам в первом раунде. Шведский форвард 11 раз ассистировал партнёрам в шести матчах серии с «Авангардом».

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