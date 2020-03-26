Известный скульптор сделал фигуру Умарка на кончике карандаша
Российский скульптор-миниатюрист Салават Фидаи сделал фигуру шведского нападающего Линуса Умарка на стержне карандаша.
«Величайший игрок Линус Умарк», — написал в «Инстаграме» Фидаи под фотографией результата своей работы.
Видеозапись доступна в «инстаграме» Салавата Фидаи.
Ранее шведский хоккеист объявил об уходе из уфимского «Салавата Юлаева» после того, как КХЛ из-за пандемии коронавируса завершила сезон. В следующем сезоне форвард будет играть за «Женеву-Серветт» в чемпионате Швейцарии.
Умарк выступал за «Салават» с 2015 года, побив несколько клубных рекордов. В минувшем плей-офф Линус установил рекорд КХЛ по результативным передачам в первом раунде. Шведский форвард 11 раз ассистировал партнёрам в шести матчах серии с «Авангардом».
«У меня всегда будет зелёное сердце». Умарк попрощался с «Салаватом Юлаевым»
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