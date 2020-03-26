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«Монреаль» заключил контракт новичка с Йессе Юлоненом

«Монреаль» заключил контракт новичка с Йессе Юлоненом
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» объявил о подписании контракта новичка с финским нападающим Йессе Юлоненом. Контракт 20-летнего форварда с клубом рассчитан на три года.

Юлонен был выбран «Монреалем» во втором раунде драфта НХЛ в 2018 году под 35-м номером.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва не известны. К моменту паузы «Монреаль» набрал 71 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

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