«Монреаль» заключил контракт новичка с Йессе Юлоненом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» объявил о подписании контракта новичка с финским нападающим Йессе Юлоненом. Контракт 20-летнего форварда с клубом рассчитан на три года.

Юлонен был выбран «Монреалем» во втором раунде драфта НХЛ в 2018 году под 35-м номером.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва не известны. К моменту паузы «Монреаль» набрал 71 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.