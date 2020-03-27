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Из-за коронавируса драфт НХЛ могут провести в формате видеоконференции

Из-за коронавируса драфт НХЛ могут провести в формате видеоконференции
Хоккей / НХЛ 0

Из-за коронавируса драфт Национальной хоккейной лиги в этом году могут провести в формате видеоконференции, сообщает The Score.

Кроме того, рассматриваются варианты сокращения масштаба мероприятия или проведения полноценной церемонии, если сезон возобновится в ближайшее время. Изначально драфт должен был состояться в Монреале 26–27 июня. Однако из-за коронавируса почти все спортивные соревнования в США были перенесены или отменены, в том числе и драфт.

Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 122 тыс.

Рейтинг драфта-2020 от Sportsnet: Аскаров — 13-й, Амиров — 19-й
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