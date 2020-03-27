Агент Кучерова — о ситуации в НХЛ: думаю, до середины июня хоккея ждать не стоит

Известный североамериканский агент Дэн Мильштейн, представляющий в том числе интересы форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, дал прогноз на примерную дату возобновления сезона НХЛ.

«Думаю, до середины июня хоккея ждать не стоит. Идёт разговор о нескольких форматах. Есть вариант, что будет предсезонка, потом доиграют регулярный чемпионат и сыграют плей-офф. Второй вариант – из-за возможной потери $ 1,1 млрд могут после предсезонки провести плей-офф с 24 командами. В первом раунде будут серии из трёх матчей, лучшие команды сразу начнут со второго раунда. Лига попросила арены предоставить полное расписание до конца августа.

Мы занимаемся всеми аспектами жизни игрока. Обсуждаем контрактные моменты, помогаем с повседневными вопросами, какими-то бытовыми делами. Например, один игрок недавно попросил помочь ему с выбором кухни. Занимаемся развитием хоккеистов, планами на лето. Ведь ребятам нужно тренироваться», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Павлу Панышеву.

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