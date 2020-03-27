Драйзайтль — о 29 минутах на льду: после матча не мог пошевельнуться, еле отдышался
Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль поделился мнением о прогрессе команды и назвал самый сложный матч в сезоне.
Статистика Леона Драйзайтля в сезоне-2019/2020.
«Когда я увидел, что команда движется в правильном направлении? Это было после того, как мы плохо провели декабрь. В январе мы начали переворачивать эту ситуацию, заиграли уверенно. Именно тогда я понял, что у нас хорошая команда.
Самый сложный матч был в ноябре с «Аризоной», когда я сыграл 29 минут. Я помню, как после игры сидел в раздевалке и не мог пошевельнуться. Еле отдышался», – цитирует Драйзайтля Sportsnet.
В остановленном из-за коронавируса регулярном чемпионате НХЛ немец лидировал в гонке бомбардиров с 110 (43+67) очками в 71 матче.
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