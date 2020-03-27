Экс-жена Зайцева призвала родителей хоккеиста защитить её детей от коронавируса

Маргарита Готовцева (Зайцева), бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, призвала родителей хоккеиста защитить её детей от коронавируса.

«Сейчас я понимаю, каково родителям Никиты, которые волнуются за сына в Канаде, но при этом вынуждены оставаться в России. Очень жаль, что они, как родители, не понимают меня. Как я волнуюсь за девочек в такое время, и как именно в такие форс-мажорные ситуации малышкам необходимо ощущать мамину защиту, тепло и любовь. А мне как маме быть рядом со своими детьми и оберегать их. Я уже физически не смогу приезжать к дому, пока пик эпидемии не пройдёт. Пока вынужденные «каникулы». Я просто молюсь и надеюсь на здравые действия со стороны родителей Никиты, что они защитят моих малышек.

Я желаю свёкрам здоровья, несмотря на их поступки по отношению ко мне и к моим детям. Несмотря на то, что мои девочки остались без папы и насильно без мамы одновременно. Пожалуйста, берегите моих девочек. А после карантина, надеюсь они вернутся домой. К маме. Давайте все беречь своих близких, даже когда это тяжело. Будьте здоровы, всех обнимаю», — написала Готовцева в «Инстаграме».