Сошников: хоккеистов без проблем можно было уговорить продлить контракты и доиграть сезон

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников прокомментировал решение КХЛ о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за коронавируса.

«Думаю, проблем уговорить ребят продлить контракты, чтобы доиграть сезон, не было бы. Все понимают сложившуюся ситуацию. Если бы была возможность отодвинуть плей-офф на май, договориться с хоккеистами было возможно. Тогда надо было отодвинуть начало следующего сезона на более поздний срок. Либо, если КХЛ захотела бы начать чемпионат как обычно, в сентябре, стоило сделать так, чтобы команды собирали игроков в августе, а не в июле. То есть не проводить июльские сборы, где закладывается физподготовка, а собраться позже на контрольные матчи, предсезонные турниры.

Тогда мы могли бы проверить, как ребята могут сами подготовиться и в какой форме выйдут из отпуска. Это показало бы, кто насколько профессионал, и многому научило в плане процесса подготовки. В этой ситуации ты уже сам за себя отвечаешь, а потом приезжаешь на предсезонные турниры, где доказываешь свою состоятельность», — приводят слова Сошникова «Известия».