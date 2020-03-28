Яковлев: русские последнее отдадут за крутую машину. В Америке над нами смеются

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев рассказал об отношении к россиянам в Северной Америке.
«Постма сказал, что его шокируют дорогие часы и машины русских хоккеистов? В принципе, он сказал правильные вещи. У нас такой менталитет: у человека не будет недвижимости, но мы отдадим последнее за какую-нибудь крутую машину. В Америке тоже над нами смеются. Все офигевают. Я не считаю, что это хорошо. Я в первую очередь купил квартиру, потом уже машину.
Что мне говорили по поводу русской моды? Все удивлялись, почему парень с контрактом новичка одевается как суперзвезда. Но все ребята в «Нью-Джерси» относились ко мне очень хорошо. До сих пор общаюсь со многими, мы постоянно списываемся. Ну а так — да, прикалывались надо мной. Но я в свою очередь не понимал, как можно целый год ездить на тренировки в одном и том же спортивном костюме на своем пикапе. Им без разницы, как они выглядят. Не могу сказать, что это плохо. Есть в этом определённый кайф», — цитирует Яковлева РИА «Новости».
- 28 марта 2020
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