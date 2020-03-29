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Холл — Строуму: бросать по пустым — всё, что тебе надо, когда играешь с Панариным?

Холл — Строуму: бросать по пустым — всё, что тебе надо, когда играешь с Панариным?
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Аризоны Койотс» Тейлор Холл пошутил в «Твиттере» над форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Райаном Строумом. Канадский нападающий «синерубашечников» опубликовал фрагмент своей тренировки, на которой он с очень близкого расстояния клюшкой отправляет теннисные мячи в пустые хоккейные ворота.

«Только что закончил работать над своей игрой. Сегодня семь из семи. Возвращаюсь в Call of Duty. Прощай, «Твиттер», — написал Строум.

«Это всё, что тебе надо, когда ты играешь с Панариным?» — парировал Холл.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Райана Строума.

26-летний Строум проводит лучший сезон в карьере. В 70 матчах регулярного чемпионата Райан забросил 18 шайб и сделал 41 голевую передачу. На протяжении большей части регулярки Строум играет в звене с Артемием Панариным.

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