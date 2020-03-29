Отец Малкина: неизвестно, захочет ли Женя играть в «Металлурге»

Владимир Малкин, отец нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, ответил на вопрос, не задумывается ли его сын о возможности продолжения карьеры в России.

«Думаю, он всё-таки не сильно сюда рвётся, не знаю… Всё будет зависеть, как у него будут там продолжаться дела. Если там он будет играть на своём уровне, то останется там дальше. Там у хоккеистов уровень повыше, зрителей больше, ажиотаж больше. Думаю, он всё-таки будет там. Я, конечно, не могу за него решать.

Не известно, захочет ли он в «Металлурге» играть, учитывая, что после сезона в Москве останавливается, но, опять же, не могу за него говорить. Понятно, что болельщики хотели, чтобы человек вернулся в команду города, где родился», — цитирует Малкина РИА «Новости».