Отец Малкина: неизвестно, захочет ли Женя играть в «Металлурге»
Владимир Малкин, отец нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, ответил на вопрос, не задумывается ли его сын о возможности продолжения карьеры в России.
«Думаю, он всё-таки не сильно сюда рвётся, не знаю… Всё будет зависеть, как у него будут там продолжаться дела. Если там он будет играть на своём уровне, то останется там дальше. Там у хоккеистов уровень повыше, зрителей больше, ажиотаж больше. Думаю, он всё-таки будет там. Я, конечно, не могу за него решать.
Не известно, захочет ли он в «Металлурге» играть, учитывая, что после сезона в Москве останавливается, но, опять же, не могу за него говорить. Понятно, что болельщики хотели, чтобы человек вернулся в команду города, где родился», — цитирует Малкина РИА «Новости».
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За него судились и скандалили, даже обещая забрать в армию.
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