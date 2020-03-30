Каспарайтис: мог бы поймать Путина на силовой приём. Я к нему не приближён

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис рассказал, почему не играл в хоккей с президентом России Владимиром Путиным.



«Я не приближён к Путину. Прежде всего, я всегда говорил, что не принадлежу какой-то одной стране. В Литве меня не любили за то, что я играл за сборную России. В России мне всегда напоминали, что я был частью Литвы. Я дружу со всеми.



С Путиным я в хоккей не играл. Только некоторых зовут на матчи с его участием. Фетисова, Буре, Каменского, Касатонова, иногда Ларионова с Макаровым. В общем, ветеранов. Там много правил.



Почему не зовут? Это вопрос безопасности, она на первом месте. Ты же не хочешь, чтобы литовец играл против президента России. Вдруг я его поймаю на силовой приём. Наверное, я мог бы его хитануть», — цитирует Каспарайтиса телеграм-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Cam and Stick.

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