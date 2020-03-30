Источник: Свитов и Марков покинут «Локомотив»

Ярославский «Локомотив» не планирует продлевать контракт с нападающим Александром Свитовым и защитником Андреем Марковым, сообщает телеграм-канал «АренаБреда». Действующие соглашения хоккеистов заканчиваются 30 апреля 2020 года.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Свитов записал на свой счёт 12 (2+10) очков при показателе полезности «-3» и 32 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 11 минут 21 секунду за матч. В 6 матчах плей-офф форвард очков не набрал.

Марков в 23 матчах регулярки отправил в ворота соперника одну шайбу и стал автором шести результативных передач. В 6 матчах розыгрыша Кубка Гагарина 41-летний защитник набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-1».