Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Источник: Свитов и Марков покинут «Локомотив»

Источник: Свитов и Марков покинут «Локомотив»
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» не планирует продлевать контракт с нападающим Александром Свитовым и защитником Андреем Марковым, сообщает телеграм-канал «АренаБреда». Действующие соглашения хоккеистов заканчиваются 30 апреля 2020 года.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Свитов записал на свой счёт 12 (2+10) очков при показателе полезности «-3» и 32 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 11 минут 21 секунду за матч. В 6 матчах плей-офф форвард очков не набрал.

Марков в 23 матчах регулярки отправил в ворота соперника одну шайбу и стал автором шести результативных передач. В 6 матчах розыгрыша Кубка Гагарина 41-летний защитник набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-1».

Источник: голкипер Паскуале и защитник Охтамаа могут перейти из «Барыса» в «Локомотив»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020