Источник: Свитов и Марков покинут «Локомотив»
Ярославский «Локомотив» не планирует продлевать контракт с нападающим Александром Свитовым и защитником Андреем Марковым, сообщает телеграм-канал «АренаБреда». Действующие соглашения хоккеистов заканчиваются 30 апреля 2020 года.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Свитов записал на свой счёт 12 (2+10) очков при показателе полезности «-3» и 32 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 11 минут 21 секунду за матч. В 6 матчах плей-офф форвард очков не набрал.
Марков в 23 матчах регулярки отправил в ворота соперника одну шайбу и стал автором шести результативных передач. В 6 матчах розыгрыша Кубка Гагарина 41-летний защитник набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-1».
Источник: голкипер Паскуале и защитник Охтамаа могут перейти из «Барыса» в «Локомотив»
Читайте также
- 31 марта 2020
-
00:02
- 30 марта 2020
-
23:53
-
23:44
-
22:56
-
22:30
-
22:20
-
21:56
-
21:49
-
21:35
-
21:07
-
20:37
-
20:30
-
20:05
-
19:35
-
19:07
-
18:32
-
17:59
-
17:45
-
17:22
-
16:43
-
16:32
-
16:18
-
16:10
-
15:31
-
15:11
-
14:58
-
14:13
-
14:00
-
13:43
-
13:24
-
13:03
-
13:00
-
12:44
-
12:11
-
11:48
Партнерский контент