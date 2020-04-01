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Агент Доуса: в «Барысе» много что говорят. Но они даже не спрашивали про Найджела

Агент Доуса: в «Барысе» много что говорят. Но они даже не спрашивали про Найджела
Хоккей / КХЛ 0

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Найджела Доуса, прокомментировал слова президента «Барыса» Бориса Иванищева, заявившего, что клуб не заинтересован в заключении контракта с форвардом из-за слишком высокой цены.

«В „Барысе“ много что говорят. Но они даже не спрашивали про Доуса, никаких цифр мы не говорили. Сам игрок тоже не говорил, что готов приехать. Наверное, виртуально „Барыс“ думает, что для них это дорогой игрок. Но с „Барысом“ мы даже близко не обсуждали Доуса», — цитирует Бабаева Vesti.kz.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Доус записал на свой счёт 50 (20+30) баллов при показателе полезности «–5» и 13 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке 18 минут 14 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Доус отметился одной результативной передачей при показателе полезности «–2».

Президент «Барыса»: мы не ведём переговоров с Доусом. Он для нас слишком дорогой игрок
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