Тамбиев: у меня нет никакой паники, как и раньше занимаюсь селекцией «Адмирала»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев заявил, что продолжает работу в штатном режиме, несмотря на заявление правительства Приморского края о неучастии команды в сезоне-2020/2021.
«Пока представители клуба со мной не связывались. Я работаю, как и все, на дому, никуда не выхожу, занимаюсь селекцией команды, просматриваю игроков, как и раньше, собираю по ним информацию. Никакой паники у меня нет», — цитирует Тамбиева ТАСС.
Сегодня, 1 апреля, стало известно, что министерство спорта Приморского края приняло решение перенаправить средства, предусмотренные на финансирование ХК «Адмирал», в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Таким образом, у «Адмирала» нет средств для участия в новом сезоне КХЛ.
Фетисов: из ситуации с «Адмиралом» есть выход. Госкорпорации должны финансировать всю лигу
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