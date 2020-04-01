«Сибирь» и «Йокерит» повели в сериях виртуального плей-офф со счётом 3-0

В Континентальной хоккейной лиге завершились очередные матчи виртуального плей-офф. Новосибирская «Сибирь» оказалась сильнее казахстанского «Барыса» и ведёт в серии со счётом 3-0, финский «Йокерит» вновь «обыграл» СКА, общий счёт в серии стал 3-0.

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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.



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