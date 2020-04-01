Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сибирь» и «Йокерит» повели в сериях виртуального плей-офф со счётом 3-0

«Сибирь» и «Йокерит» повели в сериях виртуального плей-офф со счётом 3-0
Хоккей / КХЛ 0

В Континентальной хоккейной лиге завершились очередные матчи виртуального плей-офф. Новосибирская «Сибирь» оказалась сильнее казахстанского «Барыса» и ведёт в серии со счётом 3-0, финский «Йокерит» вновь «обыграл» СКА, общий счёт в серии стал 3-0.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Первая хоккейная жертва коронавируса. «Адмирал» останется без денег на КХЛ?
Или вообще прекратит существование? «Моряков» отодвинули от бюджетных денег, и пока непонятно, найдутся ли другие источники финансирования.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020