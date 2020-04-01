«Юность» победила «Шахтёр» и повела со счётом 3-1 в финале чемпионата Беларуси

Солигорский «Шахтёр» на домашней площадке проиграл минской «Юности» со счётом 0:3 в четвёртом матче финальной серии чемпионата Беларуси. Общий счёт в серии стал 3-1 в пользу «Юности».



На 18-й минуте «Юность» вышла вперёд, гол забил нападающий Всеволод Кашкар. Через 26 секунд команда из Минска упрочила преимущество, заброшенной шайбой отметился форвард Максим Парфеевец. В третьем периоде окончательный счёт установил Кашкар, оформив дубль.

Чемпионат Беларуси — единственный, не прерванный из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.