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«Юность» победила «Шахтёр» и повела со счётом 3-1 в финале чемпионата Беларуси

«Юность» победила «Шахтёр» и повела со счётом 3-1 в финале чемпионата Беларуси
Хоккей / Прочие 0

Солигорский «Шахтёр» на домашней площадке проиграл минской «Юности» со счётом 0:3 в четвёртом матче финальной серии чемпионата Беларуси. Общий счёт в серии стал 3-1 в пользу «Юности».

На 18-й минуте «Юность» вышла вперёд, гол забил нападающий Всеволод Кашкар. Через 26 секунд команда из Минска упрочила преимущество, заброшенной шайбой отметился форвард Максим Парфеевец. В третьем периоде окончательный счёт установил Кашкар, оформив дубль.

Беларусь - Экстралига - плей-офф. Финал. 4-й матч
01 апреля 2020, среда. 19:30 МСК
Шахтёр-Солигорск
Солигорск
Окончен
0 : 3
Юность-Минск
Минск
0:1 Кашкар (Антонов) – 17:18' (5x5)   0:2 Парфеевец (Стефанович, Ерёменко) – 17:44' (5x5)   0:3 Кашкар (Когалев) – 44:52' (5x5)

Чемпионат Беларуси — единственный, не прерванный из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

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