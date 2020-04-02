Самые яркие моменты сезона НХЛ с участием Панарина

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен на неопределённое время из-за пандемии коронавируса. «Чемпионат» продолжает рубрику топ-5 моментов в сезоне с участием российского игрока на момент приостановки чемпионата. Сегодня представляем подборку моментов с участием нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

1. Матч с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:2), в котором российский форвард оформил дубль и сделал ассистентский хет-трик.

2. В матче с «Вашингтон Кэпиталз» (6:5 ОТ) Артемий сделал три результативные передачи, в том числе на победный гол Мики Зибанеджада.

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3. Матч с «Виннипег Джетс» (6:4), где россиянин дебютировал за новую команду и забросил первую шайбу за клуб.

Панарин забросил шайбу в дебютном матче за «Рейнджерс»

4. Матч с «Сан-Хосе Шаркс» (6:3) — первый хет-трик в карьере за «Рейнджерс».