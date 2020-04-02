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Самые яркие моменты сезона НХЛ с участием Панарина

Самые яркие моменты сезона НХЛ с участием Панарина
Хоккей / НХЛ 0

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен на неопределённое время из-за пандемии коронавируса. «Чемпионат» продолжает рубрику топ-5 моментов в сезоне с участием российского игрока на момент приостановки чемпионата. Сегодня представляем подборку моментов с участием нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

1. Матч с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:2), в котором российский форвард оформил дубль и сделал ассистентский хет-трик.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Эберле (Нельсон) – 00:18' (5x5)   1:1 Фаст (Панарин, Шей) – 08:14' (5x5)   2:1 Крайдер (Панарин, Шей) – 25:06' (5x5)   3:1 Фокс (Фаст, Панарин) – 31:11' (5x5)   4:1 Панарин – 40:49' (5x5)   5:1 Панарин (Строум, Фаст) – 48:54' (5x5)   6:1 Труба (Фокс, Хитил) – 50:15' (5x4)   6:2 Нельсон (Эберле, Брассар) – 52:48' (5x4)

2. В матче с «Вашингтон Кэпиталз» (6:5 ОТ) Артемий сделал три результативные передачи, в том числе на победный гол Мики Зибанеджада.

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3. Матч с «Виннипег Джетс» (6:4), где россиянин дебютировал за новую команду и забросил первую шайбу за клуб.

Панарин забросил шайбу в дебютном матче за «Рейнджерс»

4. Матч с «Сан-Хосе Шаркс» (6:3) — первый хет-трик в карьере за «Рейнджерс».

Хет-трик и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сан-Хосе»
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