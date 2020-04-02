Панин — о возможном переезде Кадейкина в НХЛ: с ним всё будет нормально

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин в эфире «Инстаграма» уклончиво ответил на вопрос про будущее своего одноклубника Александра Кадейкина, который может уехать в НХЛ.



«Уедет ли Кадейкин в НХЛ? С ним всё будет нормально», — сказал Панин.



1 мая Кадейкин в КХЛ станет ограниченно свободным агентом. «Салават Юлаев» сохранит на него права в случае отъезда за рубеж.



В минувшем сезоне 26-летний форвард набрал 29 (11+18) очков в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В шести матчах плей-офф набрал 3 (0+3) очка. Игрок выступает за «Салават» второй сезон.



Всего в КХЛ Кадейкин провёл 381 матч за «Атлант», СКА, «Локомотив», «Салават» и набрал 130 (51+79) очков. В составе СКА в 2015 году он завоевал Кубок Гагарина.

В погоне за мечтой. Кто из русских хоккеистов КХЛ скоро уедет в Америку? Отток российских хоккеистов в НХЛ должен продолжиться. Среди кандидатов на отъезд десятки игроков.