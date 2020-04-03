Марьямяки — о завершении сезона КХЛ: надеюсь, это только раззадорило «Йокерит»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился мнением о досрочной остановке сезона КХЛ из-за коронавируса.
«После прошлого сезона мы долго размышляли о том, как построить работу в нужном направлении. Мы не были довольны тем, что проиграли в первом раунде. Считаю, что сейчас мы сделали шаг вперёд и как команда, и как организация в целом. Знали, что нужно изменить, и смогли это сделать. В итоге добились нужной глубины состава, травм было не так много, в итоге к плей-офф мы подошли с полностью готовыми 16 форвардами и 9 защитниками.
По итогам регулярки наша команда вновь была одной из самых результативных в лиге. Микко Лехтонен, Вели-Матти Савинайнен, Хенрик Хаапала, Петри Контиола стали хорошим подспорьем в большинстве. Это то, чего нам реально не хватало год назад. Я горд тем, как мы добавили, горд тем хоккеем, в который мы играли. Конечно, нужно улучшить игру в защите, меньше пропускать и лучше действовать в меньшинстве.
Мы хотели добиться чего-то серьёзного, команда хотела побеждать. Весь сезон «Йокерит» был в пятёрке лучших команд Запада, прошёл первый раунд, но, к сожалению, сезон был остановлен. Надеюсь, что это только раззадорило нашу команду», — цитирует Марьямяки пресс-служба КХЛ.
- 3 апреля 2020
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