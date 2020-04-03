Защитник «Тампы» Сергачёв заочно сыграл в хоккей с болельщиками

Пресс-служба «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей странице в «Инстаграме» опубликовала видео тренировки российского хоккеиста Михаила Сергачёва. Видео было смонтировано таким образом, будто защитник участвует в перепасовке с болельщиками «Лайтнинг».

Видео доступно также в «инстаграме» «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Напомним, из-за эпидемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 1 млн. человек, более 58 тыс. умерло.

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