Владелец «Вегаса» пожертвует $ 1 млн на борьбу с коронавирусом

Владелец «Вегас Голден Найтс» Уильям Фоли пожертвовал $ 1 млн. на борьбу с коронавирусом в штате Невада, сообщает пресс-служба клуба.

Средства пойдут на приобретение средств индивидуальной защиты, а также поддержку других инициатив в борьбе с пандемией в штате.

Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 227 тыс. человек.