Трамп проведёт встречу с комиссарами лиг, на ней может решиться судьба сезона в НХЛ

Сегодня, 4 апреля, президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп должен провести рабочую встречу с комиссарами главных профессиональных спортивных лиг США. Совещание пройдёт в Белом доме, после него состоится официальная пресс-конференция. Ожидается, что после встречи с Трампом может решиться судьба сезона в НХЛ, который пока формально не отменён, а находится на паузе.

Вместе с этим в канадских городах Калгари и Торонто до 30 июня отменены все массовые и спортивные мероприятия, а по неофициальной информации, НХЛ начала изучение возможности проведения плей-офф в четырёх разных городах.

Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 59 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 229 тыс.